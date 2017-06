Playoff Lega Pro: Alessandria-Reggiana e Parma-Pordenone le semifinali

Milano, 4 giu. (LaPresse) - Saranno Alessandria-Reggiana e Parma-Pordenone le semifinali dei playoff di Lega Pro che assegnano l'ultimo posto per la Serie B. I piemontesi, dopo l'1-1 della gara d'andata, hanno eliminato il Lecce ai calci di rigore. Si decide ai supplementari invece la sfida del 'Mapei Stadium'. Il Livorno, battuto 2-1 in casa all'andata dagli emiliani, si porta sul 2-0 nel primo tempo grazie ai gol di Franco e Borghese. Nella ripresa Cesarini al 15' trascina la gara oltre il 90': di Guidone al 6' del primo tempo supplementare la rete del 2-2 definitivo che premia la Reggiana. Dopo il 2-1 dell'andata al Tardini, invece i crociati di D'Aversa, battono con l'identico risultato la Lucchese anche a domicilio (reti di Baraye ed Edera, in mezzo il momentaneo pari firmato D'Auria) mentre al Pordenone, dopo l'1-0 dell'andata, basta uno 0-0 a Cosenza per staccare il biglietto per le semifinali di Firenze. Le due semifinali playoff si disputeranno in gara secca e andranno in scena, martedì 13 e mercoledì 14 giugno.