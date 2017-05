Porto: Casillas potrebbe lasciare a fine stagione

Dopo soli due anni potrebbe già essere vicina ad una conclusione l’avventura portoghese di Iker Casillas. Il portiere spagnolo del Porto (ex capitano del Real Madrid) sembrerebbe difatti non essere ancora riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo con la società di Oporto causa l’elevato ingaggio che percepisce, risultando quindi fuori dal tetto salariale dei Dragoes. Casillas, dal canto suo, avrebbe comunque comunicato alla società che la sua intenzione sarebbe quella di rimanere, ma il club non ha fatto sapere ancora nulla a tal riguardo al giocatore. Da qui prende piede l’idea dell’entourage del portiere che ha consigliato al numero uno classe ’86 di iniziare precauzionalmente a guardarsi intorno, così da poter poi cogliere eventuali occasioni nel momento in cui il Porto non potesse confermarlo con un ingaggio da Top Player.