Portogallo: Joao Mario ko, salta la Confederations Cup

Lisbona (Portogallo), 7 giu. (LaPresse) - Il Portogallo perde Joao Mario per la Confederations Cup, in programma in Russia dal 17 giugno al 2 luglio. Come riporta 'A Bola' infatti il centrocampista dell'Inter dovrà star fermo 10 giorni per un problema al polpaccio che lo costringerà a saltare la competizione. Al suo posto il ct Fernando Santos non convocherà nessuno.