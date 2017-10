Prandelli, nuova avventura in Scozia come ct?

Cesare Prandelli, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana – che ha guidato la spedizione azzurra ad Euro2012 e ai Mondiali in Brasile nel 2014 – potrebbe ripartire da una panchina con le vesti da ct. L’ex Valencia, ora all’Al Nasr squadra qatariota, è favorito a succedere a Gordon Strachan che ha rassegnato le dimissioni dopo non essere riuscita a portarela Scozia a Russia 2018.

Contatti allacciati con l’entourage dell’allenatore ma per ovvie ragioni, essendo tesserato in Qatar, non si sa se farà part-time con la Nazionale scozzese o darà le dimissioni dal club per dedicarsi giornalmente alla spedizione dell’Armata dei Tartan.

A cura di Onorio Ferraro

