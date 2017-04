Premier League: Crystal Palace-Burnley 0-2

Londra (Regno Unito), 29 apr. (LaPresse) - Successo esterno per il Burnley, che ha espugnato 2-0 il campo del Crystal Palace nell'incontro valido per la 35/a giornata di Premier League. Decisive le reti di Barnes (8') e Gray (85'). Vittoria importante in chiave salvezza per la squadra di Dyche, che sale a 39 punti, a +8 sullo Swansea terzultimo. Il Crystal Palace resta fermo a quota 38.