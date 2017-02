Premier League: Diego Costa verso il rinnovo del contratto col Chelsea

Londra (Regno Unito), 15 feb. (LaPresse) - La Cina può aspettare. Diego Costa non solo lascerà a fine stagione il Chelsea, come tutto lasciava presuporre fino a qualche settimana fa, bensì rinnoverà il contratto con i 'Blues'. Ne è sicuro il 'Sun', secondo cui il 28enne attaccante nazionale spagnolo, a gennaio vicino al Tianjin Quanjin, avrebbe raggiunto con il club londinese un accordo per il prolungamento del rapporto e conseguente aumento dell'ingaggio. Costa, tra i protagonisti della fin qui trionfale cavalcata della squadra di Antonio Conte in Premier League, vedrà il suo stipendio aumentare a 220mila sterline a settimana più bonus: in totale, 65 milioni di sterline (quasi 77 milioni di euro) nei prossimi cinque anni.