Premier League, Liverpool: Coutinho rinnova fino al 2022

E' stato lo stesso club inglese ad annunciarlo sul proprio sito internet, senza fornire però ulteriori dettagli. Secondo la stampa inglese il 24enne ex giocatore dell'Inter ha firmato un estensione di altri 5 anni fino al 2022. Coutinho sarà il giocatore più pagato del Liverpool. "Ho lavorato molto duramente per ripagare la fiducia. Ho firmato questo nuovo contratto per restare qui ancora molti anni", ha spiegato il brasiliano al sito del club. Arrivato ai Reds nel 2013, Coutinho ha collezionato fin qui 163 presenze segnando 34 gol.