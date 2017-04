Premier League: poker Bournemouth, il Watford cade con l'Hull City

Il Bourmemouth cala il poker sul Middlesbrough nella gara valida per la 34/a giornata di Premier League. Padroni di casa subito avanti grazie alle reti di King al 2' e di Afobe al 16'. Ospiti in dieci poco dopo per l'espulsione di Ramirez. Nella ripresa Pugh e Daniels arrotondano il risultato. Nelle altre partite disputate successi importanti in chiave salvezza per Hull City e Swansea. I primi battono 2-0 il Watford di Mazzarri nonostante l'inferiorità numerica per oltre un'ora per l'espulsione di Niasse. A segno nella ripresa Markovic al 17' e Clucas al 26'. Con lo stesso punteggio i gallesi superano lo Stoke: in gol Llorente al 10' del primo tempo e Carroll al 25' del secondo tempo. Pareggio a reti bianche infine tra West Ham e Everton.