Premier League, Swansea: esonerato il tecnico Bob Bradley

Swansea (Galles), 27 dic. (LaPresse) - Bob Bradley non è più l'allenatore dello Swansea. Lo comunica il club di Premier League tramite il proprio profilo Twitter. Il tecnico statunitense, che aveva preso il posto di Francesco Guidolin, paga la sconfitta casalinga di ieri (4-1) contro il West Ham. In classifica lo Swansea si trova in zona retrocessione con 12 punti raccolti in 18 partite.