Premier League: Swansea supera 1-0 l'Everton, decide Llorente

Successo prezioso in chiave salvezza per lo Swansea che batte 1-0 l'Everton nella gara valida per la 36/a giornata di Premier League. Decisiva la rete segnata da Llorente al 29' del primo tempo. I gallesi salgono così a 35 punti, mentre i Toffees restano fermi al settimo posto a 58.