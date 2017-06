Premier League: Tegola Chelsea, Hazard si frattura la caviglia destra: stop di almeno 2 mesi

Finale di stagione da dimenticare per Eden Hazard. Il talento belga del Chelsea nel corso di una sessione allenamento con la propria nazionale si è fratturato la caviglia destra e dovrà verosimilmente rimanere lontano dai campi di gioco per 6-8 settimane. A comunicarlo è stato lo staff medico della nazionale belga che ha evidenziato come Hazard ha già lasciato il ritiro e salterà le due amichevoli contro Repubblica Ceca ed Estonia in programma il 5 e il 9 giugno.