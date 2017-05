Premier League: Tottenham tenta Dani Alves, pronto un ricco biennale

Londra (Regno Unito), 17 mag. (LaPresse) - Sirene inglesi per Dani Alves. Come riporta 'Yahoo Sports' il Tottenham avrebbe messo gli occhi sull'esterno della Juventus, grande protagonista in questa seconda parte di stagione. Il brasiliano ha ancora un contratto di un anno a Torino, mentre gli 'Spurs' sarebbero disposti a offrire all'ex Barcellona un accordo biennale con opzione per un terzo anno.