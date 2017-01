Premier League. Manchester City deferito dalla FA: multa in vista

È di ieri sera la notizia ufficiale. La decisione, presa dalla Football Association, vedrebbe il Manchester City multato per non aver rispettato l’accordo 14d del contratto tra squadre di club e FA stessa. La regola non rispettata a pieno dal Manchester City riguarda l’anti-doping, in particolare per quella voce chiamata “Whereabouts”. Per “Whereabouts” si intende quell’onere riservato alla società che deve comunicare alla Federazione gli spostamenti dei calciatori e dove si trovano durante il giorno. Il City, però, non rischierebbe nulla di grave. Il provvedimento più probabile è una multa, che il City dovrà pagare entro il 19 gennaio.

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

