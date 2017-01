Al West Ham scoppia il caso Dimitri Payet, Bilic: "Non vuole più giocare qui ma non lo cediamo"

Dichiarazioni scottanti quelle del tecnico Bilic in conferenza stampa. Il tecnico dei londinesi ha parlato di Payet, e non sono in arrivo buone notizie per i tifosi Hammers.

Infatti. il manager ha dichiarato: “Ho un problema con Payet. Dimitri non vuole più giocare con noi”. L’ha detto senza troppi giri di parole Bilic, sottolineando come la vicenda sia importante e altrettanto delicata. Che ci sia un qualcosa “simil mal di pancia” per Payet non è una novità. Già a partire da poco dopo gli Europei (durante i quali il francese ha fatto un’eccellente figura) si era parlato di un suo possibile trasferimento in una big d’Europa, con lo United pronto ad acquistare il trequartista.

Circa un mesetto fa, con il mercato alle porte, il capitano degli Hammers Mark Noble aveva speso delle parole sul suo compagno, rilasciando dichiarazioni che facevano presagire un passo indietro da parte di Payet, che aveva deciso di rimanere. Salvo poi ritrattare la sua posizione: il francese ha fatto capire al suo tecnico di non voler più essere un pesce grosso in un piccolo stagno, mettendosi così sul mercato.

La destinazione più gradita dal calciatore sarebbe quella di Marsiglia, squadra in cui militava prima del trasferimento in Inghilterra. Ovviamente non sarebbe solamente una scelta di cuore, ma anche di soldi. Pare, infatti, che la dirigenza marsigliese sarebbe pronta a ricoprirlo d’oro in caso accettasse di tornare nella squadra che lo ha lanciato. Certo, in questo possibile trasferimento c’è anche un pizzico di ambizione: se infatti il West Ham galleggia nella metà medio-bassa della classifica inglese, l’OM è sesto in Ligue 1. Se Payet dovesse trasferirsi, abbandonerebbe un club in difficoltà per andare in una società che punta a entrare in Champions. Ambizione sì, ma anche ingratitudine verso gli Hammers.

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

