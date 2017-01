Alexis Sánchez, ancora no al rinnovo con l'Arsenal: PSG, Atletico e Juventus alla finestra

Alexis Sánchez potrebbe lasciare Londra e l’Arsenal a fine stagione. L’ala, infatti, è molto lontana dal rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2018, con i Gunners.

Ad allontanare ancora di più le parti, c’è anche il rapporto tutt’altro che idilliaco con Arsène Wenger. Infatti, dopo il pareggio contro il Borunemouth, Alexis Sánchez non avrebbe proferito parola con nessun membro della squadra, per poi abbandonare lo stadio in solitaria.

A ciò, si aggiungono le ambizioni e la voglia di vincere del cileno. In questi anni, l’Arsenal ha spesso avuto l’opportunità di fare la voce grossa in Premier League, senza però riuscire nel suo intento. Basta vedere la scorsa stagione, con il fallimento di tutte le big, l’Arsenal aveva l’opportunità di tornare a vincere il campionato ma si è fatta beffare dalla favola Leicester City.

Secondo un'indiscrezione riportata dal Mirror, il PSG sarebbe pronto a fare un’offerta di 70 milioni per strappare l'ex Udinese ai Gunners. L’offerta al giocatore sarebbe di un quadriennale, per un totale di 100 milioni più bonus. Un’altra squadra interessata sarebbe l’Atlético de Madrid, con i Colchoneros che stanno già cercando il possibile sostituto di Griezmann, ricercato da tutta Europa.

Sul classe '88 c'è anche la Juventus, ma diventa dura ora la concorrenza per i bianconeri per arrivare all'ex Barcellona.

Andrea Fabris

Video - Da ala a prima punta: ecco perché Sanchez sta vivendo la sua miglior stagione all'Arsenal 00:53

