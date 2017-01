Antonio Conte come Guardiola: "10 anni in panchina sarebbero sufficienti"

Pep Guardiola ha fatto molto rumore negli scorsi giorni ammettendo che non si vede seduto su una panchina per ancora troppi anni ma anche Antonio Conte non si vede in eterno su una panchina. Il tecnico leccese del Chelsea, che compirà 48 anni a luglio, in un’intervista al The Telegraph ha confessato che difficilmente la sua carriera sarà più lunga di 10 anni.

" Sir Alex Ferguson è un buon esempio per me. Quando parliamo di lui e Wenger, parliamo di due ‘mostri’. Spero di avere non dico tutta la loro carriera ma 10 anni, sarebbero sufficienti "

L’ex ct della Nazionale e della Juventus parlando di Guardiola ammette come queste valutazioni siano realmente impossibili da decifrare e che anche Pep potrebbe cambiare idea:

" Ho grande rispetto per Pep e penso che quando hai una metodologia, una filosofia di calcio che vuoi portare spendi tantissime energie e alle volte capita che sei un po' stanco, soprattutto in certi periodi. Inoltre, quando trascorri vent'anni a giocare ogni settimana, allenarti ogni giorno e poi subito diventi allenatore, spendi altre energie, tantissime, non fisiche ma mentali. E in certi momenti capita di pensare al ritiro ma sono sicuro che Guardiola voglia continuare ancora a lungo. Il calcio quando decidi di fare questo lavoro è perché ti piace avere questa pressione e nel momento in cui ti manca sei nei guai. "