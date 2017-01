Arsenal col brivido: Sanchez su rigore regala il 2° posto e lancia un messaggio al Chelsea

L'Arsenal supera 2-1 il Burnley meritando la vittoria ma rischiando di lasciare per strada, clamorosamente, due punti d'oro. Mustafi apre le marcature al 59' facendo pensare a un secondo tempo tranquillo per i Gunners. Viene espulso Xhaka, che salterà il Chelsea, e al 93' un rigore di Gray sembra la beffa per i Gunners, che invece, ancora di rigore, trovano al 97' la rete della vittoria. Arsenal 2° in classifica e nel prossimo turno ci sarà la super sfida con i Blues capolisti.

La cronaca

L'Arsenal deve approfittare della sconfitta del Liverpool e ha, in casa con il Burnley, l'occasione di portarsi al 2° posto all'inseguimento del Chelsea. Il piano partita è quello di controllare il gioco e i Gunners lo fanno bene per tutto il primo tempo, senza però trovare lo sbocco decisivo davanti a Heaton. Ozil disegna calcio e sfiora il gol al 27' (pescato in fuorigioco), Sanchez e Giroud sono in palla e l'ex attaccante dell'Udinese va vicino al vantaggio in due occasioni prima del 45'. Lo 0-0 chiude la prima frazione.

Ripresa non adatta ai deboli di cuore. Il gol di Mustafi al 59' detta la linea della partita, che potrebbe anche finire in goleada per via delle tante occasioni prodotte dai Gunners, ma qualcosa cambia dopo l'espulsione di Xhaka (65'), che commette un fallo inutile ed esagerato su Defour. I padroni di casa sembrano poter tenere, ma in pieno recupero un netto fallo in area su Barnes concede agli ospiti il rigore per pareggiare. Il tifosissimo dei Gunners, Gray, non sbaglia e per l'Arsenal si avvicina la beffa. Non fosse che dall'altra parte, al minuto 97, Mee intervenga maldestramente su Koscielny offrendo a Sanchez l'occasione del 2-1 dal dischetto. L'ex Udinese non sbaglia e chiude la diatriba. Tre punti preziosissimi per la squadra di Wenger, che si avvicina così al big match di settimana prossima con il Chelsea.

Arsenal's Nigerian striker Alex Iwobi (R) has an unsuccessful shot as Burnley's Irish defender Stephen Ward closes inAFP

La statistica

100 – La percentuale (100%) di passaggi completati da Mesut Ozil nel primo tempo. 33/33.

Il tweet

Il migliore

Mesut Ozil: vederlo giocare è un piacere per gli occhi. Controlli perfetti anche quando appaiono impossibili, tocchi di classe sempre precisi, una bellezza vederlo inventare calcio. L'Arsenal ha a che fare con il suo rinnovo di contratto: tenerlo potrebbe valerne del futuro prossimo del club.

Il peggiore

Granit Xhaka: è la seconda espulsione diretta della stagione per un giocatore tanto bravo in campo quanto a volte disattento e distratto nelle situazione di gioco dove c'è da mantenere la calma. Il suo fallo su Defour, a metà campo, è sciagurato e senza senso. Una bella grana da pelare per Wenger, che non l'avrà a disposizione contro il Chelsea.

Il tabellino

ARSENAL (4-2-3-1): Cech; Gabriel Paulista, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka; Sanchez, Ozil, Iwobi (69' Coquelin); Giroud (87' Wellbeck). All. Wenger

BUNRLEY (4-4-2): Heaton; Lowton, Keane, Mee, Ward; Boyd, Marney (76' Tarkowski), Hendrick (73' Barton), Defour (77' Voker); Barnes, Gray. All. Dyche

Arbitro: Jonathan Moss

Gol: 59' Mustafi (A), 93' rig. Gray (B), 97' rig. Sanchez (A)

Note: espulso Xhaka (A), ammoniti Mustafi (A), Lowton (B), Marney (B)