Arsenal da montagne russe a Bournemouth: sotto 3-0, pareggia 3-3

The same old Arsenal. Almeno per una settantina di minuti. Poi, ecco la rimonta che non ti aspetti. E un 3-3 finale che sa quasi (quasi...) di vittoria, nonostante il terzo posto sia tornato di proprietà del Manchester City e i Gunners rischino di essere superati in classifica anche dal Tottenham, in caso di successo contro il Chelsea domani sera. La gara del Vitality Stadium ha i contorni della follia: Bournemouth avanti per 3-0 a 20 minuti dalla conclusione, poi avvicinato a larghi passi fino a essere ripreso al secondo minuto di recupero da Giroud. In poche parole: un match di Premier League, di quelli che "non è finita finché non è finita”. Delusione pura per i Cherries, che meritano ampiamente il triplo vantaggio prima di farselo malamente sfuggire, e sospiro di sollievo parziale per un Arsenal che per buoni tratti del match è in odore addirittura di goleada al passivo. Parziale? Sì, parziale: l'occasione proposta dal calendario non viene sfruttata dagli uomini di Wenger, il cui avvicinamento al Chelsea capolista è ancora una volta rimandato a data da destinarsi.

Alex Iwobi gegen BournemouthImago

La cronaca della partita

King manca la porta di poco, Stanislas fa partire una botta che Cech blocca, poi il ceco esce alla disperata fermando in qualche modo Wilson: nei primi 12 minuti, il Bournemouth ha già spaventato per tre volte un avversario ben più quotato. Ma l'Arsenal non sente suonare un evidente campanello d'allarme. E così, dai e ridai, i rossoneri passano poco dopo il quarto d'ora: Stanislas trova Daniels liberissimo in area e quest'ultimo, dopo aver irriso Bellerin in dribbling, supera imparabilmente Cech concretizzando l'1-0. Non passano che 4 minuti e arriva pure il raddoppio: Xhaka spinge Fraser in area, Oliver indica il dischetto e Wilson, dagli 11 metri, non perdona. Sanchez, Ramsey e Iwobi hanno le occasioni per riaprire i discorsi, ma non trovano i pali di Boruc con altrettanti tentativi. Troppo poco per giustificare una prima frazione pessima della squadra di Wenger, che nel recupero rischia pure di beccare lo 0-3: il destro dal limite di Stanislas termina però a lato di poco.

Arsenal gegen BournemouthImago

Al rientro dall'intervallo, sembra un altro Arsenal. Pura illusione: quando si porta in avanti, è sempre il Bournemouth a far male. E dopo un gol annullato a Wilson per un fallo di mano, la squadra di Howe ne trova uno buono: Fraser soffia palla a Bellerin, si presenta solo davanti a Cech e lo supera nuovamente da posizione defilata. Stanilas va addirittura per il 4-0, ma Cech devia in angolo la sua punizione. E allora, dal 70' in poi, tutti in poltrona per assistere all'impensabile rimonta dei Gunners. La inizia Alexis Sanchez, che in tuffo di testa batte Boruc da due passi, e la prosegue Lucas Perez, che segna il suo primo gol in Premier League con uno stupendo sinistro al volo sul palo più lontano. L'espulsione (forse affrettata) di Francis, intervenuto in ogni caso male su Ramsey, è una mazzata per il Bournemouth: in 10, i Cherries non resistono agli assalti dei londinesi, che al minuto 92 trovano il 3-3 con una spizzata vincente di Giroud. Una partita pazza conclusa da una parata di Cech, che al 94' dice di no all'inserimento di Arter. Sarebbe stato l'epilogo più clamoroso.

La statistica chiave

Mal di trasferta per l'Arsenal: dopo 4 successi consecutivi in campionato, i Gunners hanno conquistato i 3 punti solo in una delle ultime 5 gite lontano dall'Emirates (5-1 col West Ham il 3 dicembre).

Il tweet

Come esulta Giroud dopo il gol del 3-3? Facile: con lo scorpione. Evidente riferimento alla rete segnata domenica contro il Crystal Palace.

Il migliore in campo

Sanchez. L'unico, probabilmente, che non si dà per vinto nemmeno sul 3-0. Il suo gol riapre discorsi apparentemente chiusi, i suoi spunti continui mettono costantemente in difficoltà la difesa del Bournemouth. Dedizione alla causa quasi commovente.

Il peggiore in campo

Bellerin. Troppo facile scegliere lui: tutti i gol del Bournemouth nascono nella sua zona. Distratto in marcatura e in confusione totale dal primo all'ultimo minuto.

Il tabellino

Bournemouth (4-2-3-1): Boruc; Francis, Cook, Aké, Daniels; Arter, Gosling; Stanislas, King (63' Surman), Fraser (68' A. Smith); Wilson (90' B. Smith). All. Howe

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny (64' Gabriel), Monreal; Coquelin (28' Oxlade-Chamberlain), Xhaka; Ramsey, Iwobi (63' Lucas Perez), Sanchez; Giroud. All. Wenger

Arbitro: Michael Oliver

Gol: 16' Daniels (B), 20' rig. Wilson (B), 58' Fraser (B), 70' Sanchez (A), 75' Lucas Perez (A), 92' Giroud (A)

Note: ammoniti Bellerin (A), Cook (B), Ramsey (A), Mustafi (A), Boruc (B); espulso all'82' Francis (B)