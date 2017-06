Arsenal disposto a follie per il gioiello Kylian Mbappè

L’Arsenal pensa in grande. Dopo la conferma di Arsene Wenger che resterà sulla panchina dei Gunners per un’altra stagione, la società londinese avrebbe intenzione di acquistare il campione francese del Monaco, Kylian Mbappè.

Il talento è uno dei giocatori con più richieste del mercato visto che interessa a quasi tutte le principali società, ma la squadra inglese sarebbe pronta a mettere sul piatto 100 milioni di euro per accaparrarsi dell’attaccante che in patria è soprannominato “il nuovo Henry“. L’attaccante ha più volte ribadito la volontà di giocare con continuità per continuare la sua crescita e, sotto questo punto di vista, l’Arsenal gli darebbe quella titolarità che serve al ragazzo, visto la delicata situazione di Sanchez, sempre più sulla lista dei partenti. Il tecnico francese è un suo grandissimo estimatore e farebbe faville pur di vederlo con la maglia dei Gunners. Il Monaco ha più volte dichiarato l’intenzione di non volerlo lasciare partire ma davanti a certe cifre, sarà difficile opporre resistenza.

Sarà un mercato molto incandescente anche per i club europei, pronti a tutto pur di acquistare questo giovane campione. Ora la palla passa al Monaco.