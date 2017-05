Arsenal in piena corsa Champions: 4-1 a Stoke e -1 dal Liverpool

L'Arsenal c'è. Eccome se c'è. E adesso se la giocherà alla pari con tutte le avversarie dirette, in una bagarre per il terzo e il quarto posto che, escluso forse il Manchester United finalista di Europa League, lassù coinvolge un po' tutte quelle che seguono Chelsea e Tottenham. Terzo successo di fila per i Gunners, che confermano di credere pienamente al ritorno in Champions League e sbancano il campo dello Stoke: il 4-1 finale è forse un po' pesante per i Potters ma ci sta, in virtù di una gara meglio interpretata dagli uomini di Wenger. Quelli di Hughes, matematicamente salvi e da tempo mentalmente in vacanza, hanno un sussulto solo a metà ripresa, quando Crouch entra e va in rete con una mano, ma prima e dopo è solo Arsenal: doppietta di Giroud, guizzo vincente di Özil, perla di Sanchez e la goleada è costruita. Rimonta quasi completata e classifica sempre più dolce: a parità di partite il Liverpool quarto dista ora appena una lunghezza, mentre sono 3 quelle di ritardo dal Manchester City terzo. Per l'ennesimo anno la Champions è una realtà possibile, più che un'utopia.

La cronaca della partita

Sin dai primi minuti è l'Arsenal l'unico padrone del campo. Sanchez viene immediatamente stoppato dalla bandierina dell'assistente proprio davanti a Butland, che qualche minuto dopo è bravissimo su Mustafi: spizzata di testa dell'ex doriano e gran volo in angolo del portiere dello Stoke. Sempre dal cielo arrivano i maggiori pericoli ospiti: è Monreal ad avere la più grande chance del tempo, ma il suo colpo di testa ravvicinato va a infrangersi contro il palo. E nel finale di tempo, dopo una punizione di poco alta di Arnautovic e un tentativo radente ma impreciso di Sanchez, ecco il vantaggio: Bellerin entra in area indisturbato da destra, tocco per Giroud che da zero metri, e con la porta vuota, non deve far altro che appoggiare in rete la palla dello 0-1.

Alexis Sanchez (Arsenal) contre Stoke CityGetty Images

10 minuti nel corso della ripresa e arriva il raddoppio: Sanchez imbuca un assist fantastico per Özil, che davanti a Butland controlla e non perdona. L'unico momento in cui lo Stoke rientra in partita è lì, nei minuti successivi: Diouf e Martins Indi non trovano l'1-2 ma Crouch, entrato da pochi minuti, sì. Ma con una mano, nonostante l'esultanza senza pudore dell'ex Tottenham sembri certificare il contrario. L'Arsenal però non si abbatte: si riorganizza e poco dopo riporta a due le reti di distacco grazie a Sanchez, rimasto in campo nonostante un colpo a una coscia e bravissimo a incrociare sul secondo palo la palla dell'1-3. Un'ottima notizia per una squadra che può lasciarsi andare a un ultimo quarto d'ora di divertimento. E all'80' a divertirsi è soprattutto Giroud, al terzo gol in 4 giorni, messo davanti alla porta da Ramsey e senza pietà nel fulminare Butland in spaccata.

La statistica chiave

La conferma del fatto che l'Arsenal ha gestito il gioco per gran parte del match arriva dal possesso palla: 67% contro 33% a favore dei Gunners. Che hanno completato ben 520 passaggi contro 198.

Il tweet

Netto il fallo di mano di Peter Crouch, che in questo modo accorcia le distanze per lo Stoke.

Il migliore in campo

Sanchez. Un assist semplicemente fantascientifico per Özil, poi la rete che stronca il tentativo di rimonta dei Potters. Stoico: aveva appena chiesto di uscire per un colpo a una coscia.

Il peggiore in campo

La difesa dello Stoke. Sì, in blocco. Perché là dietro se ne vedono di tutti i colori da parte di tutti: da Johnson a Pieters, passando per Shawcross e Martins Indi, non se ne salva uno.

La dichiarazione

Giroud: "Domani ovviamente farò il tifo per il West Ham contro il Liverpool. Noi intanto dobbiamo continuare a fare il nostro, poi vedremo alla fine cosa accadrà".

Il tabellino

Stoke City (4-3-3): Butland; Johnson, Shawcross, Martins Indi, Pieters; Whelan, Cameron, Allen (60' Crouch); Arnautovic (81' Sobhi), Diouf (61' Berahino), Shaqiri. All. Hughes

Arsenal (3-4-2-1): Cech; Holding, Mustafi, Koscielny; Bellerin, Xhaka, Coquelin, Monreal; Özil (83' Welbeck), Sanchez (77' Ramsey); Giroud (84' Walcott). All. Wenger

Arbitro: Mike Dean

Gol: 42' Giroud (A), 55 Özil (A), 67' Crouch (S), 76' Sanchez (A), 80' Giroud (A)

Note: ammoniti Mustafi (A), Holding (A), Crouch (S)