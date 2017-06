Bakayoko-Chelsea c’è l’accordo, al Monaco 35 milioni di sterline

Dalla Francia giunge una clamorosa notizia dell’ultim’ora. Secondo l’Equipe infatti il Chelsea sarebbe vicinissimo all’acquisto di Tiémoué Bakayoko. Il giornale francese riporta la notizia secondo la quale il centrocampista del Monaco e della nazionale francese U21 sarebbe già in viaggio verso Londra per sostenere le visite mediche. Bakayoko era un obiettivo anche di PSG e Manchester United, ma sembra che la sua volontà fosse sempre stata quella di approdare a Stanford Bridge alla corte di Antonio Conte.

Bakayoko viene da un’ottima stagione nel principato. Trentadue presenze i Ligue 1 e dieci in Champions League condite da tre gol e un assist in totale; non male per un classe 1994. Secondo la stampa francese il Chelsea, per strapparlo alla concorrenza sarebbe pronto a versare nelle casse del Monaco una cifra pari a 35 milioni di sterline. Come detto la trattativa è ben avviata e si dovrebbe concludere nei prossimi giorni. Non c’è ancora una vera e propria intesa con il giocatore, ma non ci dovrebbero essere particolari problemi.

Il giovane francese andrebbe a rinforzare in maniera significativa il centrocampo dei Blues affiancando il connazionale Kante, ma anche Fabregas, Matic e tutti gli altri. Un’abbondanza più che giustificata visto che nella prossima stagione gli uomini di Conte dovranno giocare, possibilmente da protagonisti, anche la Champions League.