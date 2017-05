Batshuayi all'ultimo respiro: il Chelsea di Conte è campione d'Inghilterra!

Ha dovuto sudarlo, ha dovuto dimostrarlo fino all’ultimo di essere la squadra migliore, quella più solida. L’ha vinta così il Chelsea, con una partita tutt’altro che banale su un campo e contro un allenatore che in casa, di banale, non hanno nulla. Il West Bromwich Albion di Tony Pulis, pur senza più nulla da chiedere, ha venduto carissima la pelle, con la solita partita di attenzione e 9 uomini in due linee compatte dietro il pallone. Poi, però, per il Chelsea di Antonio Conte è arrivato il gol dalla panchina, a suggellare il predominio territoriale ma soprattutto a portare la matematica: con due giornate alla fine e il +10 sul Tottenham (impegnato col ManU domenica) i giochi sono fatti. Quarto titolo consecutivo per Conte da manager di un club (tre alla Juventus, uno qui al Chelsea) e sesta Premier League nella storia di un club che dalla gestione Abramovich ha cambiato il suo status symbol. Conte succede al Leicester di Ranieri per la gioia di un Made in Italy che, in Inghilterra, oggi più che mai, continua a tirare fortissimo.

Antonio Conte (Chelsea)Getty Images

La cronaca

Pulis si schiera come nella migliore delle tradizioni: 4-5-1 – che diventa difesa a 5 in fase di non possesso – e tanti auguri al Chelsea, che quei 9 uomini strettissimi dietro le linee del pallone deve provare a tirarli giù. Nel primo tempo il più pericoloso è Fabregas, con un pallone che fa la barba al palo calciato dal limite dell’area. Poi però poco più.

Un muro che i Blues non riescono proprio a tirar giù e che anzi rischia di beffarli al gran completo. Tra il 70’ e il 73’ infatti, dopo aver subito a lungo, il WBA va vicino due volte al gol, prima con Rondon che ridicolizza Luiz in campo aperto ma è fermato da Azpilicueta sul più bello; poi con Chadli, che pescato ancora da Rondon non trova il diagonale giusto quando è solo davanti a Courtois. Lo 0-0 sembra poter durare fino alla fine ma a 7 dal triplice fischio per una volta i Baggies non sono puliti nell’uscita, e sul pallone rimesso dentro da destra Batshuayi in spaccata mette dentro il gol che fa esplodere Conte. I 5 di recupero non bastano al West Brom per trovare il gol del pari e così, al triplice fischio, scoppia la festa del Chelsea campione d'Inghilterra. Conte sarà l’ultimo a lasciare il campo dopo le celebrazioni di squadra e staff al completo.

La statistica

Sesto titolo nella storia per il Chelsea. Cinque di questi sono arrivati dopo il 2004. Per Antonio Conte invece è il quarto consecutivo da manager di un club dopo i 3 alla Juventus.

Il tweet

Il migliore

Fabregas. Protagonista anche stasera dentro le trame di una partita bloccatissima. Uomo dalle mille visioni.

Il peggiore

Chadli. L’occasione al 73’ poteva essere sfruttata davvero meglio e sarebbe valsa con ogni probabilità al West Brom il colpaccio.

Il tabellino

West Bromwich Albion (4-5-1): Foster; Dawson, McAuley (65’ Wilson), Evans, Nyom; Brunt, Livermore, Fletcher, Field (52’ Yacob), McClean (59’ Chadli); Rondon.

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Luiz, Cahill; Moses (85’ Moses), Matic, Fabregas, Alonso; Pedro (76’ Willian), Costa, Hazard (76’ Batshuayi).

Gol: 83’ Batshuayi.

Note – Ammoniti: McClean, Field, Wilson.