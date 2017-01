Bony vicino alla Cina: continua l’esodo verso l’oro orientale

Wilfried Bony potrebbe essere il prossimo a migrare dal calcio europeo a quello cinese. L’attaccante ex Swansea starebbe prendendo in considerazione la proposta di un club cinese, dopo averne rifiutate altre provenienti dalla nazione asiatica. Parallelamente al discorso economico, infatti, Bony vorrebbe delle certezze sotto l’aspetto tecnico e sportivo.

L’ivoriano, di proprietà del City, ma in prestito questa stagione allo Stoke, avrebbe ricevuto nelle ultime ore una ricca offerta dall’Hebei Fortune. Il club cinese metterebbe sul piatto un ingaggio di tutto rispetto, che si aggirerebbe intorno alle 210 mila sterline settimanali. Ma non è l’unico aspetto in ballo. Infatti, il classe 1988 ha già rifiutato di recente due avances cinesi. La presenza del suo ex tecnico Manuel Pellegrini, che tanto lo aveva voluto al City, starebbe facendo cambiare idea al giocatore. Bony cerca un progetto tecnico serio e Pellegrini potrebbe fare da garante a riguardo.

Inoltre, la punta ritroverebbe all’Hebei il compagno di nazionale ex Roma Gervinho. Ma non solo, perchè l’arrivo di Bony completerebbe per la compagine cinese un attacco di gran livello. Un tridente formato dai due ivoriani e da Ezequiel Lavezzi potrebbe infatti spaccare in due le difese della Chinese Super League. Con la presenza anche di M’Bia e Kakuta, l’attaccante della nazionale degli elefanti avrebbe alle spalle una base di squadra solida che competerebbe per il titolo di campione di Cina e che gli garantirebbe comunque una certa visibilità oltre che un ricco stipendio.

Bony, autore di 13 reti in 46 presenze con la maglia della sua nazionale e di più di 140 gol in carriera, pare insomma si stia convincendo a lasciare l’Inghilterra per sbarcare in Asia, in una nuova realtà in cui ambientarsi al più presto possibile. La Cina chiama, Bony risponde. Stavolta positivamente?

Simone Marvulli(@sim_marvulli)

