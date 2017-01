Calcio, Ancelotti difende Guardiola: "Difficoltà dovute ad adattamento"

Torino, 26 gen. (LaPresse) - "E' un problema di adattamento". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Bayern Monaco, commenta intervistato dalla ESPN le difficoltà di Pep Guardiola in Premier League. "Per ottenere benefici da Guardiola i giocatori devono adeguarsi, è lo stesso per me qui al Bayern e infatti spesso lo abbiamo pagato", ha spiegato l'ex tecnico del Milan. "Guardiola ha a disposizione giocatori diversi e la gente molte volte sottovaluta cosa significa. Qualsiasi problema possa avere - ha concluso Ancelotti - dipende dalla capacità di adattamento ai suoi metodi".