Calcio, dalla Spagna sicuri: Diego Costa andrà in Cina in estate

Madrid (Spagna), 3 feb. (LaPresse) - Al termine della stagione Diego Costa lascerà il Chelsea per andare in Cina e diventare "uno dei giocatori più pagati al mondo". Lo riporta dalla Spagna Radio Cadena Cer spiegando che l'attaccante ha già raggiunto un accordo con un club cinese, al momento sconosciuto, per un ingaggio annuale da 30 milioni di euro. A gennaio il Tianjin di Fabio Cannavaro ha provato a strappare subito il nazionale spagnolo ai londinesi, ma Antonio Conte ha posto il veto sulla partenza del suo centravanti titolare.