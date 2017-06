Calcio, Hazard: "Sono molto felice al Chelsea, vogliamo vincere ancora"

Londra (Regno Unito), 16 giu. (LaPresse) - Eden Hazard non si ferma. Vuole vincere ancora la Premier League e il premio di 'Giocatore dell'anno' della prossima stagione. Gli obiettivi? "Ovviamente, vincere il campionato è quello che vogliamo di più e il premio è solo un bonus", ha detto il fuoriclasse belga del Chelsea di Antonio Conte, campione d'Inghilterra in carica, al 'Daily Mirror'. "Abbiamo iniziato bene questa stagione e abbiamo vinto il campionato, ma il prossimo anno dobbiamo lavorare duramente come abbiamo fatto quest'anno. Dobbiamo essere pronti ogni anno allo stesso livello per stare al vertice", il richiamo alla squadra di Hazard. Che ha poi confessato: "Sono qui da cinque anni, sono in uno dei migliori club del mondo, quindi sono molto felice di giocare per un grande club come questo".