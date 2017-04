Calciomercato: il Liverpool offre 45 milioni per Asensio, il Real non ci sta

Marco Asensio è sicuramente una delle più belle e liete sorprese di questa stagione calcistica, sia per il Real che per il calcio in generale. Lanciato nelle varie tournée estive da Zinedine Zidane, il talentuosissimo classe ’96 sta facendo la fortuna dei blancos, rappresentando un’importante carta da giocare a partita in corso. Le sue qualità, come previsto, non sono passate inosservate.

Per lui, infatti, c’è una squadra inglese che sarebbe pronta a fare follie. Si tratta del Liverpool: la squadra di Klopp avrebbe presentato un’offerta da 45 milioni per il trequartista spagnolo. Assegno rispedito subito al mittente, con il Real che si dice non disposto a privarsi di una pedina fondamentale per il suo presente e futuro. Asensio sarebbe ideale per il gioco di Klopp: il tecnico tedesco avrebbe già pensato di cucirgli addosso un ruolo alla Coutinho, mezzala offensiva dei tre a metà campo o esterno sinistro nel tridente offensivo.Progetti e ruoli tattici che però rimangono solo un’ipotesi per il Liverpool, dato che il Real non vuole privarsi del centrocampista spagnolo.

Gabriele Amerio