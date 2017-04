Cannavaro vuole Diego Costa in Cina: offerta folle del Tianjin, 40 milioni a stagione

Ci risiamo, si riavvicina il mercato e ritornano le offerte stellari cinesi. Questa volta l’obiettivo è Diego Costa. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, lo spagnolo sarebbe l’attaccante scelto da Fabio Cannavaro per il suo Tianjin Quanjian. L’offerta per il giocatore è già pronta, e, come da abitudine ormai, è un offerta praticamente impossibile da rifiutare. Si parla di un ingaggio che potrebbe raggiungere i 40 milioni di euro a stagione.

Se queste voci dovessero trovare una conferma, è probabile che Diego Costa possa fare le valige per emigrare nel continente asiatico. In tal caso, Conte e il Chelsea, privi del loro centravanti titolare, dovrebbero trovare un degno sostituto. I Blues per ora attendono, cercando di capire gli sviluppi della trattativa per programmare le mosse future in attacco.

Se Diego Costa dovesse realmente lasciare Stanford Bridge al termine della stagione gli eventuali sostituti sarebbero già pronti. Il primo nome è quello di una vecchia conoscenza come Romelu Lukaku, ora di proprietà dell’Everton. I Toffees l’hanno riscattato nel 2014 proprio dal Chelsea per 35 milioni di euro. L’altro profilo che piace ad Antonio Conte e alla dirigenza del Chelsea è quello di Alvaro Morata che quest’anno a Madrid non ha trovato lo spazio che sperava e sembrerebbe pronto a rimettersi in gioco lontano dal Bernabeu. Staremo a vedere.

Andrea Carbonari