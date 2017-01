Caos Payet, il West Ham gli assume una guardia del corpo ma l'OM è sempre più vicino

Ormai a Londra, in casa West Ham, la situazione Dimitri Payet è degenerata. La scorsa settimana i tifosi degli hammers gli avevano distrutto la macchina a colpi di mattone, ma non soddisfatti, qualche giorno fa hanno preso di mira la sua casa. Infatti, mentre il giocatore si trovava in Francia, per riflettere sul suo futuro assieme alla sua famiglia, alcuni pseudotifosi del West Ham hanno lanciato alcune uova verso le finestre della sua casa londinese. Fino a qualche settimana fa gli stessi tifosi si erano limitati a qualche coro e ad un paio di video in cui la maglia di Payet veniva calpestata, ma negli ultimi giorni purtroppo si parla di veri e propri atti vandalici.

Il West Ham, che ovviamente non può nutrire una grande simpatia verso il giocatore che ha più volte, e persino platealmente, dimostrato la volontà di essere ceduto, ha considerato comunque intollerabili questi gesti e non è assolutamente stato a guardare. “A dispetto di quello che sta succedendo fra Payet e il club, i giocatori non dovrebbero correre rischi in casa loro”, ha dichiarato al Sun una fonte anonima interna alla società. Il club inglese dunque messo il ragazzo sotto scorta 24 ore su 24 assumendo a spese proprie una guardia del corpo che lo segua ininterrottamente per difenderlo dai suoi stessi tifosi.

E’ chiaro che la ferita tra Payet e l’ambiente è insanabile, ma ancora non ci sono notizie che possano avvicinare il giocatore alla cessione. A questo punto tutti si augurano che il francese possa lasciare il club entro la fine del mercato di gennaio, in caso contrario la situazione risulterebbe insostenibile per entrambe le parti.

di Andrea Carbonari

