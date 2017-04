Chelsea al rettilineo finale: 4-2 al Southampton, Tottenham a 7 punti!

Antonio Conte vede il traguardo. Il suo Chelsea supera 4-2 il Southampton al termine di una partita sofferta nel primo tempo e gestita nella ripresa, quando la doppietta di Costa ha permesso di uscire indenni dall’ultima curva e di piazzarsi sul rettilineo finale. I tre punti di stasera presi dai Blues valgono infatti il +7 sul Tottenham a 5 giornate dalla fine, con gli Spurs impegnati domani sera nel primo dei 3 derby londinesi consecutivi (Crystal Palace, Arsenal, West Ham). Un calendario certamente migliore per il Chelsea, che esclusa la trasferta di domenica prossima a Goodison Park contro l’Everton, può dirsi ormai praticamente tranquillo: questa squadra infatti, nonostante qualche segnale di stanchezza, viaggia ancora precisa spinta dalla fame di Costa, dai polmoni di Kante e dal talento di Hazard.

La cronaca

Dopo 5 minuti il Chelsea è già avanti grazie al preciso tocco sul secondo palo di Hazard, bravissimo a incrociare il lavoro di un Costa che appare ispirato fin dai primissimi minuti. Il gol così a freddo però paradossalmente spegne un po’ troppo presto i Blues, che provano a gestire senza considerare il ritorno di un Southampton che pur senza più nulla da chiedere alla classifica, è sempre squadra dignitosa. E infatti i Saints prendono campo e coraggio, trovando con Romeu da corner – dopo il buon lavoro di Gabbiadini – l’inaspettato gol del pari. I Blues soffrono il contraccolpo e faticano a rimettersi in moto, ma poco prima dell’intervallo è un colpo di testa di Cahill dopo la sponda di Alonso a risolvere la serata.

Conte infatti, con ogni probabilità, fa la voce grossa negli spogliatoi, e nella ripresa i Blues suonano tutt’altra musica. Anche perché al 53’ Costa spegne definitivamente il Southampton sfruttando di testa il perfetto assist di Fabregas; e da lì in poi per il Chelsea è una passeggiata. Nel finale la doppietta del brasiliano è la ciliegina sulla torta di una splendida azione dei Blues praticamente tutta di prima e nello stretto; mentre all’ultimo minuto di recupero l’ex Bertrand infila di testa il gol valido solo per le statistiche: 4-2 il finale.

La statistica

Diego Costa raggiunge 50 gol in Premier League (poi farà anche il 51) in 85 partite giocate. Meglio di lui a toccare questo traguardo con un minor numero di presenze solo: Cole(65), Shearer(66), van Nistelrooy (68), Torres (72), Aguero (81), Henry (83), Kevin Phillips (83).

Il tweet

Il migliore

Diego Costa. Il traguardo è importante, ma al di là di quello c’è la prestazione per la squadra. E’ il più attivo, il più arrabbiato, il più voglioso. Un assist e due gol. Protagonista assoluto di questa serata e della stagione dei Blues.

Il peggiore

Boufal. Mai pericoloso là davanti.

Il tabellino

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Luiz, Cahill; Moses (85’ Terry), Kante, Matic, Alonso; Fabreags (78’ Pedro), Diego Costa, Hazard (89’ Willian).

Southampton (4-3-3): Forster; Cedric, Stephens, Yoshida, Bertrand; Romeu, Davis, Ward-Prowse (82’ Long); Tadic, Gabbiadini (86’ Rodriguez), Boufal (68’ Redmond).

Gol: 5’ Hazard, 45’ Cahill, 53’ e 89’ Costa; 24’ Romeu, 90+4’ Bertrand.

Note – Ammoniti: Kante, Fabregas; Romeu, Tadic.