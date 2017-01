Chelsea, che segnale al campionato: 3-0 in casa del Leicester

Ricordate il 2-1 inflitto dal Leicester al Chelsea nello scorso campionato, costato la panchina a José Mourinho? Poteva essere considerato una sorta di passaggio di consegne tra la formazione campione in carica e quella che lo sarebbe diventata. Bene: il 3-0 con cui i Blues passano su quel che resta della squadra di Ranieri, peraltro a poche ore dallo scoppio del caso Diego Costa, rappresenta lo stesso identico segnale a un intero campionato. Il Leicester dell'anno scorso non c'è più da tempo, belle prestazioni europee a parte; il Chelsea sa riprendersi alla grande anche dai montanti più pesanti, come quello (doppio) rimediato da Alli e dal Tottenham. Anche con protagonisti sorprendenti: la doppietta che stappa il match e poi lo incanala verso un binario ben definito è di Marcos Alonso. Di Pedro, infine, il gol del tris. Conte torna a +7 dal bel Tottenham che oggi ha distrutto il WBA, Ranieri deve raccogliere i cocci di una squadra senza fiducia e senza la compattezza dei bei tempi. Occhio: il terzultimo posto e la zona retrocessione sono lì, 5 punti sotto.

La cronaca della partita

Ranieri non ha Mahrez e Slimani, impegnati in Coppa d'Africa, e deve affidarsi a Musa. Proprio il nigeriano ha la palla dell'1-0 dopo nemmeno 2 minuti, ma Courtois si oppone con il corpo al suo sinistro da posizione defilata. Al 6', il Chelsea passa: serie di rimpalli in area, Hazard serve l'accorrente Marcos Alonso e l'ex viola non ha difficoltà a battere Schmeichel col destro, il piede meno buono. Da quel momento la gara cambia: i Blues controllano la reazione del Leicester, che ha parecchie difficoltà nel creare gioco e occasioni. Anche se Courtois, dopo la mezz'ora, deve allungarsi per togliere dalla porta un pericoloso tiro-cross di Vardy. Prima dell'intervallo Pedro spreca lo 0-2, concludendo malamente sul fondo uno schema su punizione organizzato da David Luiz e Hazard.

6 minuti nel corso della ripresa e il Chelsea trova ancora il raddoppio: punizione messa in mezzo da Willian, la palla arriva al limite a Marcos Alonso che, grazie a un paio di deviazioni di Morgan e Drinkwater, scarica alle spalle di Schmeichel il sinistro dello 0-2. La gara, in pratica, finisce in quel preciso istante. Il Leicester non ha forza e idee per reagire, i londinesi giocano a proprio piacimento e sfiorano più volte il tris: con Hazard, fermato da Schmeichel, poi nuovamente con Alonso, la cui botta al volo è imprecisa solo per centimetri. Il tris arriva davvero a una ventina di minuti dalla fine: Pedro col tacco per l'inserimento di Willian, che rimette in mezzo per il compagno, abile a spizzare in rete di testa con la testa vuota. È il sigillo finale a una sfida senza nemmeno la minima parvenza di equilibrio.

La statistica chiave

Prima doppietta in carriera per Marcos Alonso, al terzo gol in campionato: è già a -1 dal proprio record in carriera, stabilito con la maglia del Bolton (ma in Championship) nella stagione 2012/13.

Il tweet

Il Chelsea di Conte ha già superato, a metà campionato, il bottino messo assieme l'anno scorso da quello di Mourinho e Hiddink.

Il migliore in campo

Marcos Alonso. Prima doppietta in carriera, dicevamo. Ed è una doppietta (anzi, quasi tripletta!) che vale oro, perché consente al Chelsea di dimenticare in fretta il ko col Tottenham. Un premio inconsueto alla consueta partita di sostanza, sacrificio tattico e corsa.

Il peggiore in campo

Musa. Chiama Courtois alla parata dopo pochi secondi, poi non ne azzecca più mezza. Tanti errori, tanta corsa a vuoto.

La dichiarazione

Claudio Ranieri: "Contro una squadra con una simile inventiva bisogna difendere meglio. Se fossimo stati maggiormente concentrati, avremmo potuto evitare i primi due gol".

Il tabellino

Leicester (3-5-2): Schmeichel; Morgan, Huth (60' Okazaki), Fuchs; Albrighton (77' Simpson), Drinkwater, Mendy, Ndidi, Chilwell; Musa (72' Gray), Vardy. All. Ranieri

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kanté, Matic, Marcos Alonso; Willian (84' Batshuayi), Hazard, Pedro (84' Loftus-Cheek). All. Conte

Arbitro: Andre Marriner

Gol: 6' e 51' Marcos Alonso, 71' Pedro

Note: ammonito Fuchs (L)