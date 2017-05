Chelsea: Diego Costa pronto all’addio, per lui super-offerta dalla Cina

Questa dovrebbe essere l’ultima stagione in Premier League per Diego Costa. L’attaccante del Chelsea sembra pronto a lasciare i Blues dopo tre stagioni, direzione Cina. Costa è seguito da tempo dal Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, che aveva provato ad ingaggiarlo già nella scorsa sessione invernale di mercato, ma il giocatore aveva deciso di rimanere a Londra per vincere la sua seconda Premier League sotto la guida di Antonio Conte. Costa sembra però aver deciso di lasciare l’Inghilterra a fine stagione per approdare nell’emergente China Super League. La squadra allenata dall’ex-capitano della Nazionale ha infatti da mesi pronto per lui un contratto faraonico: ben 30 milioni di euro a stagione e il giocatore, data la spaventosa cifra che lo renderebbe molto probabilmente il calciatore più pagato al mondo, sembra intenzionato ad accettare la proposta dei cinesi. A soli 29 anni l’attaccante avrebbe quindi deciso di lasciare il calcio europeo e la capitale inglese, dove con la maglia del Chelsea, ha collezionato finora 56 reti in 115 presenze.

Davide La Vattiata