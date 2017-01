Chelsea: Diego Costa prova a ricucire incitando i compagni

Londra (Regno Unito), 14 gen. (LaPresse) - "Come on Chelsea!" con tanto di cuoricino e foto che lo ritrae esultante dopo un gol insieme a Pedro. Con questo post di incitamento su Instagram l'attaccante spagnolo Diego Costa prova a ricucire il rapporto incrinato con il Chelsea e con Antonio Conte dopo la mancata convocazione per la gara di oggi contro il Leicester. Stando il 'Telegraph', il bomber autore fin qui di 14 gol in Premier, non si allena con la squadra da tre giorni ufficialmente per problemi alla schiena e avrebbe avuto un'accesa lite con il tecnico, che lo ha criticato per la forma fisica. A guastare i rapporti tra Diego Costa e il club anche le sempre più insistenti voci di mercato provenienti dalla Cina, dove un club è pronto a garantire alla punta un ingaggio da 30 milioni di sterline a stagione. Gli agenti del giocatore sono già all'opera per un trasferimento che avrebbe del clamoroso.