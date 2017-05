Chelsea, ritardi nei lavori per il nuovo Stamford Bridge: alla ricerca di una nuova casa per 4 anni

Lo stadio è la culla di una società e, come tale, dovrebbe rappresentare in toto tifosi e giocatori. Quando si cerca una nuova sistemazione, però, o si attua un ammodernamento, potrebbero sorgere delle complicanze. Si cerca di dare il meglio agli ospiti che siederanno ad incitare la squadra di casa o la rivale, ma quello che ne viene fuori è un intoppo burocratico e di continui ritardi. Non siamo in Italia, bensì a Londra, sponda Chelsea, dove Roman Abramovich ha stanziato ben 500 mln di sterline per cambiare look allo storico Stamford Bridge, che aumenterà anche la capienza degli spettatori, da 41 mila a 60 mila. Tuttavia, nonostante il progetto sia stato approvato ad inizio anno, con il termine dei lavori previsti in tempo per la stagione 2020-2021, nelle ultime settimane, come riporta il Daily Mail, si sono presentati dei problemi legati alla linea ferroviaria adiacente all’impianto.

Questo intoppo potrebbe far slittare l’inaugurazione nel 2023 e i Blues, per questo motivo, sarebbero alla ricerca di una nuova casa che possa ospitarli per 3-4 anni. Sono state avanzate varie ipotesi, che tuttavia non hanno soddisfatto i probabili ospitanti, a partire dalla società e dai tifosi del West Ham. Infatti, il Chelsea aveva proposto di poter “soggiornare” al London Stadium, uno stadio con capienza adeguata. La risposta degli Hammers è stata spedita prontamente al mittente.

La soluzione più congrua si è riversata su Twickenham, lo stadio nazionale impiegato per i match del seguitissimo rugby, scelto anche per la vicinanza a Stamford Bridge. Ma, i politici e i rappresentanti del quartiere sud ovest di Londra si sono opposti fermamente.

Le ultime due opzioni sono state il Madejski Stadium di Reading, situato però nella periferia della capitale e con pochi posti a sedere, meno di 25 mila, e Wembley, stadio realizzato nel 2007 e che ha ospitato per alcuni anni le finali di FA Cup, League Cup e Community Shield. Oggi ospita temporaneamente il Tottenham per circa 11 mesi, cioè fin quando il loro nuovo stadio non verrà completato. A fronte dei 4 anni dei Blues, FA e la cittadina di Brent rimangono un po’ restii a concedere il permesso di poter trasferire, seppur momentaneamente, il Chelsea nello stadio nazionale. Nelle prossime settimane, comunque, ci sarà un incontro tra società e i 164 rappresentanti del comune di Brent e si capirà se ci sono i presupposti per assegnare l’impianto al Chelsea e, soprattutto, se assegnarlo con l’intera capienza – circa 90 mila posti- o con la capienza ridotta – 50 mila-. Insomma, il Chelsea ha bisogno di una nuova casa per i prossimi 4 anni e con urgenza.

a cura di Matteo Tombolini

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi