Ci pensa ancora lui! Gabriel Jesus salva il Manchester City con una doppietta: 2-1 allo Swansea

Manchester City a due facce nel posticipo domenicale contro lo Swnasea: la squadra di Guardiola domina senza problemi nel primo tempo, ma si dimentica di giocare nella ripresa, rischiando di essere rimontata dai gallesi che puntualmente centrano il pari (meritato) con Sigurdsson. Un copione già letto e riletto dalle parti dell'Etihad Stadium con i citizens che non riescono a trovare continuità per tutti i 90 minuti, nonostante le grida di Guardiola che nella prima frazione di gioco invitava i suoi a cercare subito il raddoppio. Meno male che c'è Gabriel Jesus, vien da dire. Il brasiliano trova ancora una volta la via del gol (3 reti in 2 presenze in Premier League) e decide il match al 92' sfruttando un errore di Fabianski, gol decisivo perché permette ai citizens di mantenersi in corsa per il 2° posto. Peccato anche per lo Swansea, la squadra di Clement ha deciso di giocare solo il secondo tempo e ai gallesi non è riuscito il miracolo stile Anfield di qualche settimana fa.

Cronaca

Parte subito forte il Manchester City con Gabriel Jesus che si ritrova sui piedi la prima occasione del match, ma il brasiliano manda alto sull'invito di Sané. I padroni di casa non vogliono aspettare e all'11' arriva il vantaggio firmato da Gabriel Jesus che da due passi supera Fabianski dopo la sponda di Sterling. I citizens sfiorano in diverse occasioni il raddoppio ma prima Fabianski si supera sulla punizione di Yaya Touré, poi è lo stesso ivoriano a mangiarsi il 2-0 sugli sviluppi di un corner. Nel finale di tempo si lamenta Sterling per un contatto in area con il portiere dei gallesi, il sig. Dean ammonisce però l'ex Liverpool per proteste.

Si fa vedere finalmente lo Swansea City ad inizio ripresa con la punizione di Sigurdsson, ma si supera Caballero che manda in angolo in tuffo. Allo scoccare dell'ora di gioco, altra chance per lo Swansea ma questa volta sfiora soltanto il palo Mawson di testa sugli sviluppi di un corner. Il Manchester City non è così incisivo come nel primo tempo e lascia fare i gallesi che all'81' trovano il pareggio con il gran sinistro di Sigurdsson che beffa Caballero, non proprio in posizione. Guardiola non può far altro che inserire Agüero, ma il gol partita lo realizza ancora una volta Gabriel Jesus che in tap-in supera Fabianski dopo la corta deviazione dello stesso portiere polacco sul suo colpo di testa.

La statistica

2 - A segno nelle prime due gare di Premier League. Parte forte Gabriel Jesus, che è il quinto giocatore di sempre a raggiungere questo traguardo (dopo Geovanni, Robinho, Adebayor e De Bruyne).

Il Tweet

Tralasciando i parallelismi tra Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa, arrivano anche quelli con Pogba... Uno è stato subito decisivo, l'altro cerca di trovare ancora un posto nel Manchester United....

Il migliore

Gabriel JESUS - Trova ancora una volta la via del gol, è ancora una volta decisivo. Una doppietta che può valer tanto nella corsa Champions del Manchester City. Movimenti da attaccante vero, freddo davanti alla porta oltre ad essere un buon rifinitore... Che giocatore!

Manchester City's Brazilian striker Gabriel Jesus celebrates with teammates after scoring against Swansea City in Premier League on February 5, 2017AFP

Il peggiore

Wayne ROUTLEDGE - È vero che lo Swansea City fa pochissimo e che di palle giocabili non ce ne sono, ma il classe '85 è un vero e proprio fantasma in campo. Sigurdsson almeno è pericoloso sui calci piazzati, Llorente combatte nella trequarti avversaria, ma Routledge resta a guardare.

Tabellino

Manchester City-Swansea City 2-1

Manchester City (3-2-4-1): Caballero; Stones, Kolarov, Clichy; Fernandinho, Yaya Touré; Sterling (83' Sergio Agüero), De Bruyne (78' Zabaleta), David Silva (90+5 Fernando), L.Sané; Gabriel Jesus. All. Josep Guardiola

Swansea City (4-3-3): Fabianski; Naughton, F.Fernández, Mawson, M.Olsson; T.Carroll (75' N.Dyer), Fer, Cork; Routledge (65' Narsingh), F.Llorente (83' Borja Bastón), G.Sigurdsson. All. Paul Clement

Marcatori: 11' e 90+2 Gabriel Jesus (M); 81' G.Sigurdsson (S)

Arbitro: Mike Dean

Ammoniti: 42' De Bruyne, 45' Sterling, 60' F.Llorente, 74' Cork, 90+3 G.Sigurdsson

Espulsi: nessuno