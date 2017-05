Classifica guadagni 2016/17: il Chelsea di Antonio Conte comanda anche lì

La stagione di Barclays Premier League 2016-2017 si è conclusa ieri con il termine della 38esima giornata. Ad uscirne vincitore, come ormai tutti sanno, è stato il Chelsea di Antonio Conte, autore di un’annata a dir poco grandiosa che potrebbe diventare addirittura magnifica in caso di vittoria della FA Cup (finale contro l’Arsenal fissata per il 27/5 ore 18:30). Quello che ben pochi sanno però è che la Football Association ha diramato stamattina un’ulteriore graduatoria (e anch’essa vede i Blues primi classificati), ovvero quella riguardante i guadagni delle società inglesi relativamente alla stagione appena conclusa.

Per poterla analizzare al meglio è però necessario essere a conoscenza di alcune cose: in Inghilterra ogni squadra iscritta al massimo campionato riceve £84.4 milioni a titolo di diritti nazionali all’inizio di ogni stagione, a cui nel corso dell’anno si andranno ad aggiungere quelli relativi a Diritti TV (il 25% del totale viene assegnato in base al numero di volte in cui un match viene trasmesso in diretta) e meriti sportivi (piazzamento in classifica della squadra in questione al termine della stagione).