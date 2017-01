Conte: “Diego Costa vuole solo il Chelsea”

In occasione della conferenza stampa di oggi, in vista della sfida di domenica contro l’Hull City, Antonio Conte spegne ogni dubbio circa la permanenza di Diego Costa all’ombra di “Stamford Bridge”.

Nelle scorse settimane, l’attaccante spagnolo aveva avuto un pesante diverbio con il manager e il preparatore atletico. E si era addirittura vociferato un suo trasferimento al Tianjin Guoan, club della Chinese Super League dove è da poco approdato anche il centrocampista Axel Witsel.

Tuttavia, ora tra le parti è definitivamente tornato il sereno. Così l’ex tecnico della Juve e della Nazionale: “Diego Costa si è allenato molto bene ed è pronto per la partita di domenica. Di solito ogni settimana parlo con i miei giocatori. Durante quest’ultima ne ho avute diverse. Sono convinto che Diego Costa voglia rimanere al Chelsea. È contento di giocare con noi e non pensa alla Cina. Io non ho alcun problema con lui”.

Del resto, il centravanti, capocannoniere di questa Premier League con 14 gol, assieme a Sanchez e Ibrahomovic, è una colonna dei “blues“, primi in classifica con sette lunghezze in più del Tottenham.

Raffaele Campo

