Conte espugna anche Goodison Park: 0-3 Chelsea, Blues a un passo dal titolo

Adesso lo si può davvero dire: per il Chelsea è praticamente fatta. Vuoi perché le ultime 8 squadre passate dalla tana dell’Everton avevano tutte perso; vuoi perché il Tottenham scenderà tra poco in campo nel derby con l’Arsenal a -7; vuoi soprattutto perché a 4 giornate dalla fine il calendario dei Blues dice Middlesbrough, West Brom, Watford e Sunderland, con l’unica partita in trasferta nella casa di Pulis. L’Everton era l’ostacolo più complicato di questo finale di stagione, ma il Chelsea di Antonio Conte è riuscito ad aggirare anche questo, soffrendo non poco nel primo tempo e sbloccandola nella ripresa grazie alla magia di un Pedro geniale nella sua giocata terminata poi sotto l’incrocio. Piedi buoni, sofferenza, testa, cuore. Questa la ricetta del Chelsea di Conte che vola spedito verso un back-to-back che è un orgoglio per l’Italia in Europa: dopo Claudio Ranieri e la sua favola Leicester, potrebbe e dovrebbe esserci Antonio Conte e un Chelsea che ha fatto scuola (vedere per credere quanti giocano a 3 ora in Inghilterra, Arsenal compreso). E con Ancelotti in Germania, il Made in Italy fa ancora una volta scuola. Con buona pace di tutti gli altri.

La cronaca

E’ una piccola impresa quella del Chelsea perché a Goodison Park il pomeriggio parte esattamente secondo le attese: soffrendo. Everton a testa bassa che colpisce subito un legno col Calvert-Lewin e va poi vicino al gol poco più tardi con Lukaku. I Blues faticano a trovare ampiezza e controllo palla, vuoi anche per via di un Everton che sulla scia della tattica usata da Mourinho a Old Trafford si piazza a uomo. Il primo tempo è così una mezza sofferenza per gli uomini di Conte, che anche dal rientro dopo l’intervallo non trovano il cambio di passo sperato.

Nel Chelsea però giocano due/tre giocatori con soluzioni balistiche in grado di girare partite, campionati e stagioni, è l’ex Barcellona Pedro è uno di questi. E così, dal nulla, dopo una giocata al limite dell’area, lo spagnolo trova il gol che cambia la storia della gara: controllo, passo di danza su sé stesso, sinistro a giro sotto l’incrocio. Voilà, il colpaccio è servito. Da quel momento l’Everton si espone e il Chelsea punisce, prima con un tocco in area (abbastanza fortunoso) di Cahill dopo la punizione di Hazrad (non bemissimo Stekelenburg), poi con il gol nel finale di Willian, bravo a sfruttare l’ennesimo assist di Fabregas. Il Chelsea espugna così uno stadio dove quest'anno non era passato ancora nessuno. Una vittoria tanto importante quanto simbolica; un successo che sa tanto di sigla per i titoli di coda.

La statistica

Dopo 11 gare consecutive con un gol subito, il Chelsea torna a non subire gol. Il clean sheet arriva nella giornata davvero più importante.

Il tweet

Il migliore

Pedro. Poche chiacchiere: il suo gol cambia la partita e vale mezza Premier.

Il peggiore

Barkley . Nel primo tempo abbastanza bene, ma nella ripresa crolla quando più l’Everton avrebbe bisogno del suo aiuto.

Il tabellino

Everton (4-3-2-1): Stekelenburg; Holgate, Williams, Jagielka, Baines; Gueye, Davies, Barkley; Valencia (72’ Kone), Calvert-Lewin (72’ Mirallas); Lukaku.

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz (82’ Ake), Cahill (c); Moses, Kante, Matic, Alonso; Pedro (82’ Fabreags), Diego Costa, Hazard (85’ Willian).

Gol: 65’ Pedro, 78’ Cahill, 87’ Willian.

Note – Ammoniti: Cahill, Azpilicueta, Diego Costa, Hazard; Calvert-Lewin, Valencia, Gueye.