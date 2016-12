Conte: "Fantastico essere in testa alla classifica a Natale"

"Arrivare a Natale e aprire il giornale e leggere di essere in testa alla classifica è fantastico". Il tecnico del Chelsea Antonio Conte in un'intervista rilasciata al sito ufficiale del club inglese ha tirato le somme di questo 2016 che ha proiettato i 'Blues' di nuovo in vetta alla Premier. "Non mi fido delle persone che dicono che è importante restare dietro e non avere pressioni - ha aggiunto l'ex allenatore della Juventus - Preferisco avere pressioni e restare in testa. Ci siamo guadagnati questa posizione e ora è importante mantenerla. Non sarà facile".

Conte ha poi ricordato come "all'inizio della stagione nessuno pensava che il Chelsea si sarebbe potuto trovare in testa, per molte ragioni - ha ribadito - Perché la squadra era la stessa della scorsa stagione, perché il nostro mercato non è stato grande, ma abbiamo trovato il giusto equilibio tra me, i giocatori e il club, provando a cambiare l'idea della gente e disputare una buona ragione".