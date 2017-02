Conte in vista dell'Arsenal: "Ricordiamo la batosta dell'andata"

Alla vigilia della partita con l'Arsenal Antonio Conte non dimentica la sconfitta dell'andata. "Sembra passato tanto tempo ma è importante ricordare quella sconfitta - avverte il manager del Chelsea in conferenza stampa - E' stato un brutto ko. Nella mia testa è sempre presente, mi auguro lo sia anche in quella dei nostri giocatori". L'ex allenatore della Juventus ammette che "sarà molto difficile, molte cose sono cambiate ma di sicuro siamo una squadra - sottolinea - Vogliamo disputare una buona partita".

A proposito delle voci sul futuro di Diego Costa, secondo molti destinato in Cina in estate, Conte sottolinea che "è un giocatore importante, è felice di stare con noi - conclude - L'estate è lontana, è importante pensare al presente. Ogni settimana ci sono un sacco di speculazioni su Diego La cosa più importante è restare concentrati sul campionato".

***