Conte pensa al mercato in uscita: "Musonda alla Roma? Decido a fine mese"

Il Chelsea prova a ripartire dopo la sconfitta contro il Tottenham Hotspur, ko che ha reso impossibile alla squadra di Conte di superare il record di vittorie consecutive dell’Arsenal in Premier League. C’è il Peterborough nel terzo turno di FA Cup, con il manager dei blues che darà un po’ di spazio a chi ha visto poco il campo in quest’ultimo periodo.

" Terry è in buona forma e domani scenderà in campo per la FA Cup. Sta facendo un grande lavoro sia in allenamento che fuori dal campo, ci tengo a sottolinearlo perché è un grande professionista e mi sta aiutando molto "

Non solo Terry, ci sarà un’occasione anche per Batshuayi che non gioca da titolare dalla sconfitta contro il West Ham (2-1) nel quarto turno di EFL Cup del 26 Ottobre scorso.

" Batshuayi? Immagino che possa essere frustrato, poi era abituato a giocare ogni partita al Marsiglia. Questo però è il Chelsea e bisogna lottare per trovare un posto nell’11 titolare. Michy ha trovato un po’ di difficoltà ad adattarsi alla Premier League perché è un campionato molto fisico e non è facile per nessuno. Ha solo 23 anni, è giovane e può solo migliorare. Poi c’è Diego Costa e con lui in forma, tutti farebbero fatica a trovare un posto in attacco "

Poi occhio al mercato in uscita e a Musonda, giocatore che piace tanto alla Roma…

" Mercato? Dopo l’uscita di Obi Mikel valutiamo le altre situazioni. Kenedy e Musonda sono giocatori con buona qualità e per loro questo sarà un mese importante. Nessuno dei due è al top e spero che recuperino presto, poi capiremo cosa fare e trovare la migliore soluzione per il club, per la squadra e per i giocatori soprattutto. Posso dire che sicuramente non giocheranno contro il Peterborough, perché questo vorrebbe dire che non potranno giocare con altri club per il resto della stagione. Decideremo a fine mese "