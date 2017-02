Conte predica calma: "Grosso errore se il Chelsea pensa di aver già vinto la Premier League"

Antonio Conte fa il punto della situazione ed in conferenza stampa a due giorni di distanza dalla sfida contro il Bunrley. La vittoria sull’Arsenal, di settimana scorsa, ha proiettato i blues a +12 rispetto all’altra compagine londinese, oltre a mantenere le distanze su Tottenham (+9) e Manchester City (+10).

Nonostante l'ampio vantaggio sulle dirette inseguitrici Conte mantiene alto il livello di guardia in casa Chelsea…

" Se con un vantaggio di nove punti pensiamo di essere vicini al titolo commettiamo un grosso errore. Riposo dopo la gara contro l’Arsenal? Ho pensato lo meritassero perché abbiamo disputato tre gare in una settimana. È importante avere due o tre giorni di riposo per rilassarsi con la famiglia, e tornare più freschi "

Qualche parola anche sull’avversario di domenica, quel Burnley che al Turf Moor riesce sempre a dare qualcosa in più… E che vince da 5 gare consecutive in casa…

" Burnley? Sono davvero forti nelle gare casalinghe, sono terzi se consideriamo la classifica delle partite giocate in casa, dietro a Chelsea e Tottenham. Lottano molto, giocano diverse palle lunghe e mettono molta pressione alla squadra che ha il possesso "

Piccola domanda sul mercato e su Hazard: "Eden? Non ha prezzo per noi, non è in vendita…"