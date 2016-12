Conte snobba Nainggolan e chiede Vidal: pronti 45 milioni

Che la stima tra i due sia di vecchia data è notizia risaputa. Per lui, Conte, si inventò un 3-5-2 che fu la basa dei successi della Juventus… e non solo. Grazie a lui, Vidal, esplose come talento di rarissima fattura nel centrocampo bianconero e non solo: letture, tackle, botte, gol e successi. Un rapporto mai interrotto, nemmeno quando il tecnico bianconero lascio la Juve. Nel giorno del suo compleanno, Vidal, da Twitter, si espresse così: “Se dovessi andare in guerra...porterei Conte con me!!!”. Parole a cui Conte aggiunse “Lo prenderei in qualsiasi delle mie squadre”.

Bene, oggi Arturo Vidal e Antonio Conte potrebbero ritrovarsi. O almeno è quanto sostiene il Tabloid inglese – sempre da prendere con le pinze – The Sun.

Il tecnico del Chelsea infatti avrebbe scelto lui e non Radja Nainggolan come prossimo obiettivo per la mediana dei Blues. Vuoi per il feeling, vuoi perché Conte ha ritenuto eccessiva la richiesta da 60 milioni di euro fatta arrivare dalla Roma. Ecco perché l’obiettivo si è immediatamente spostato sul fido guerriero Arturo, che con una cifra intorno ai 45 milioni potrebbe far tentennare il Bayern Monaco.

Sempre secondo il Sun tra Conte e Vidal ci sarebbe addirittura già un accordo, arrivato con un incontro segreto tra lo stesso tecnico del Chelsea e l’entourage del giocatore cileno proprio nei giorni scorsi. Insomma, dall’Inghilterra pare che i due facciano davvero sul serio. Si riconcretizzerà questo matrimonio? La palla passa al Bayern e a Carlo Ancelotti.