Conte spegne le voci di mercato: “Ho due anni di contratto, la famiglia mi raggiungerà"

Intervistato dal Corriere della Sera il manager del Chelsea Antonio Conte parla della prima esperienza come allenatore fuori dall’Italia e del futuro che lo vedrà protagonista.

Sinceramente non mi aspettavo di iniziare così. Mourinho aveva fatto la storia, ma il Chelsea veniva da un 10° posto e i problemi c’erano. Un sacco di persone, me le ricordo, erano dubbiose sul fatto che io potessi portare qui il mio metodo. Che non è maniacale, ma studiato, ragionato. La vittoria non cancella le difficoltà però soddisfa ancor più me e la squadra. I soldati vanno in guerra, ma se non vogliono andarci è impossibile avere un buon generale“.

Domani pomeriggio lo attende la sfida in FA Cup contro l’Arsenal, occasione per Conte di vincere un double che sarebbe storico: “A inizio stagione non ci davano neppure tra le prime quattro, ora c’è la finale, ma partiamo sfavoriti. Abbiamo vinto la Premier, potremmo essere già sazi e non avere la stessa fame dell’Arsenal che con la FA Cup salva la stagione. La fame è fondamentale“.

L’allenatore parla poi dei fattori più importanti per vincere: “Avere una buona organizzazione tattica è predominante, è ciò che ti porta al successo. La motivazione però può sovvertire il pronostico. Avere buone motivazioni ti fa vincere le partite“.

Su Abramovich il tecnico italiano ha le idee chiare: “Al primo incontro mi disse: voglio un’identità per la mia squadra, gli altri devono riconoscerci. Vuole essere coinvolto sempre. La settimana in cui abbiamo perso con l’Arsenal è stato qui tre giorni interi a vedere allenamenti e a parlare con me. Adesso stiamo progettando il futuro. Quest’anno avevamo una base di 13-14 buoni giocatori, l’anno prossimo con la Champions dobbiamo aumentare la rosa nei numeri e nella qualità. La base ora c’è, bisogna metterci le ciliegine“.

Video - I 10 comandamenti di Antonio Conte: un vincente nato 01:16

STOP ALLE VOCI DI MERCATO, PAROLA DI CONTE

Ho ancora due anni di contratto, dimostrano di apprezzarmi, condividono le mie idee e il mio progetto. Quando vai di pari passo nella costruzione di alcune cose sei abbastanza sereno. E non è questione se Abramovich mi accontenta“. La questione per Conte è semplice: “Nel mio percorso di allenatore non mi hanno mai dato chissà che. Magari uno chiede, ci sono altri che sono bravi non solo a chiedere ma anche a farsi accontentare. Io chiedo, ma devo imparare la via giusta per farmi accontentare. Sotto questo punto di vista devo crescere molto. A chiedere sono bravi tutti, i fenomeni sono quelli che ottengono. Qui c’è condivisione di un progetto, sanno che la rosa va rinforzata“.

La famiglia a breve lo raggiungerà: “Con mia moglie abbiamo preferito aspettare i primi sei mesi. A gennaio si sarebbe dovuta trasferire, ma non volevamo far lasciare la scuola a metà anno a mia figlia. L’anno prossimo la famiglia si trasferisce“.

IL MADE IN ITALY FUNZIONA SEMPRE

Dopo Ranieri con il Leicester nel 2015/2016, ecco che la Premier League è di nuovo vinta da un italiano: “La nostra è una grande scuola. E mi riempie d’orgoglio che abbia vinto Massimo Carrera in Russia. Ma una cosa è allenare in Italia, un’altra all’estero: non è da tutti“.

Il tecnico vuole spegnere qualche polemica nei suoi confronti: “Tutti ricordano sempre i miei tre scudetti con la Juventus. Il mio percorso è stato però sempre lo stesso. Negli ultimi 6 anni, quando ho iniziato la stagione e cioè Bari, Siena, Juventus e Chelsea, ho sempre vinto. E con la Nazionale siamo usciti ai quarti ai rigori. Eppure c’è sempre stato un sottofondo. C’è sempre stato un “Conte è bravo, però…”. C’è sempre stato un “però…” e non ho mai capito perché. La verità è che per uno che ama fare con la sua testa e non scende a compromessi ci sarà sempre un però. Diventi una persona difficile da gestire. “È bravo, però… ha vinto solo in Italia”. Adesso ho vinto in Inghilterra e diranno: “È bravo, però… vediamo se si riconferma”. Oppure: “È bravo, però… deve dimostrare in Champions”. Io la Champions l’ho fatta con la Juventus che era agli albori“.

La Nazionale, a detta di Mister Conte, è in buone mani: “Un gruppo con Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Marchisio ha una base importante. Stanno crescendo buoni giovani e Ventura è l’uomo giusto. E Donnarumma è un predestinato“.

Matteo Falleni