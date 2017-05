Conte vede il traguardo: 3-0 al Middlesbrough, venerdì il Chelsea avrà il match point

L’appuntamento è per venerdì sera al The Hawthorns, il campo del West Brom di Tony Pulis. Lì, Antonio Conte, avrà il suo primo match point: con un successo la sua missione in Premier League potrebbe dirsi compiuta al primo tentativo. Merito anche della facile vittoria ottenuta questa sera sul Middlesbrough, con il ‘Boro che incassa 3 gol e saluta matematicamente la Premier League dopo un solo anno di permanenza. E’ festa invece per il Chelsea che naturalmente non si fa scappare l’obiettivo contro una squadra tecnicamente così inferiore, e lo fa mostrando il consueto tipo di atteggiamento voluto da Conte: solida, tosta, cinica e aggressiva. I Blues chiudono la pratica, di fatto, dopo soli 34 minuti, ovvero al secondo gol a firma Marcos Alonso, uno degli uomini chiave di questa stagione e della trasformazione tattica in corsa che ha rivoluzionato il Chelsea. Il resto, appunto, è una gestione celebrativa della serata, con Conte che si prende gli applausi del pubblico e li concede anche al capitano storico John Terry. Ce ne sarà spazio certamente per altri: tra 7 giorni infatti, nel Monday night col Watford, potrebbe ripresentarsi qui già da campione d’Inghilterra.

La cronaca

Che la serata per il ‘Boro non sia delle più semplici lo si intuisce dopo 70 secondi, quando Marcos Alonso con un diagonale al volo sull’assist del dominante Fabregas coglie la traversa dopo la deviazione di Guzan. E’ un monologo quello dei Blues, che piantano così le tende nella metà campo difensiva degli ospiti e alla fine, dopo 23’ minuti, trovano il gol con Costa, bravo a sfruttare il solito assist proprio di Fabregas. Chelsea che raddoppia 11 minuti più tardi con una sorta di azione fotocopia: a sinistra Traore e Fabio ci capiscono poco, Alonso si inserisce alle spalle sul pallone di Azpilicueta e il diagonale dello spagnolo passa sotto le gambe di Guzan.

Il 2-0 lascia Conte sereno per la ripresa e così anche il suo Chelsea, che però non smette di cercare di ampliare il bottino. Pedro dopo 40 secondi scheggia la traversa; ma poi è Matic a sfruttare l’assist di – indovinate chi? –… Cesc Fabregas, naturalmente. Il terzo gol è la mazzata definitiva che placa il ritmo dei Blues e apre le danze dei cambi. Qui dentro c’è spazio per qualche minuto anche a John Terry, pronto a prendersi gli ultimi applausi del suo pubblico. Gli stessi tributati ad Antonio Conte anche poco prima del triplice fischio, per una festa iniziata oggi e che dovrebbe ufficialmente durare fino a lunedì prossimo, quando dopo la trasferta col WBA il Chelsea ha reali probabilità di ripresentarsi col Watford già da campione.

La statistica

I 3 gol di stasera valgono ai Blues il traguardo delle 300 reti casalinghe messe dentro nella storia della Premier League. Meglio di loro solo Manchester United (347) e Arsenal (306).

Il tweet

Il migliore

Fabregas. Illuminante. Come vede qui sopra il re degli assist per una partita – e una stagione – dove lo spagnolo ha avuto l’umiltà di conquistarsi il posto (lui che partiva da quasi separato in casa). E’ ancora buono in mezzo al campo. Molto buono. Italiane sul mercato avvisate.

Il peggiore

Fabio. Non ci capisce nulla. Traore non lo aiuta dietro e Alonso passa l’intera serata a scappargli dietro.

Il tabellino

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Luiz (84’ Terry), Cahill; Moses, Fabregas, Matic, Alonso; Pedro (81’ Chalobah), Hazard (71’ Willian), Costa.

Middlesbrough (4-5-1): Guzan; Fabio, Chambers, Gibson, Friend; De Roon, Clayton, Forshaw (57’ Leadbitter), Traore (57’ Bamford), Downing; Negredo (83’ Gestede).

Gol: 23’ Costa, 34’ Alonso, 65’ Matic

Note – Ammoniti: Fabio.