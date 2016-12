Conte: "Vincerne 12 in fila non è facile ma i record senza trofei non contano nulla"

" "Abbiamo giocato una buona partita, potevamo segnare di più ma sono felice per l'atteggiamento dei giocatori". "

Così Antonio Conte ha commentato a BBC Sport la vittoria per 3-0 contro il Bournemouth, la 12esima consecutiva in una serie che è impressionante soprattutto per la solidità offensiva che mostrano i Blues che per la 10a partita nelle ultime 12 gare hanno chiuso il match senza subire gol. "Abbiamo giocato senza due giocatori importanti (Diego Costa e N'Golo Kante squalificati), ma abbiamo fatto bene. Era la prima volta che giocavamo senza un vero attaccante, lo abbiamo provato in allenamento e penso che al momento sia la soluzione migliore per noi. Ma io non dimentico Michy Batshuayi, che è giovane e con grande talento. Si sta adattando a questo campionato, ho grande fiducia in lui per il futuro", ha spiegato ancora il tecnico italiano che però si ricorda come i record non siano importanti (vincendo la prossima gara con lo Stoke, i Blues di Conte eguaglierebbero la striscia record di successi in Premier League dell’Arsenal 2000/2001) se non portano in dote dei trofei.

" "Vincere 12 partite di fila in questo campionato non è facile, è un percorso fantastico ma ora è importante continuare così perché i record non contano se poi a fine anno non vinci. Fra quattro giorni abbiamo un'altra partita difficile e dobbiamo prepararci bene. Perchè ora ogni squadra vorrà batterci a cominciare proprio dallo Stoke City. "