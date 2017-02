Crouch vola a Fantasy Football: il suo Club Monday è una delle squadre più forti del Regno Unito

Torna la FA Cup e i giocatori del fantasy football team avranno un week end di riposo dallo ‘stress’ di comporre le loro formazioni.

Uno dei migliori giocatori del ‘fantacalcio britannico’ è Peter Crouch, attaccante dello Stoke City, che procede a gonfie vele con la sua squadra, chiamata Club Monday.

" I am flying "

L’ex attaccante della Nazionale ha raggiunto quota 1.392 punti, che lo portano al 34.331esimo posto della classifica su più di 4 milioni di partecipanti (4.399.020 il numero esatto degli iscritti).

Il personalissimo XI di Crouch

Da Lallana ad Alexis Sánchez, da Diego Costa a Dele Alli, Crouch non ha badato a spese per comporre la sua squadra… E dire che il classe ’81 non ha comprato sé stesso, al contrario di Erik Pieters, Joe Allen, Lee Grant suoi compagni allo Stoke City.

Il Club Monday

Portieri : Lee Grant, Paul Robinson

: Lee Grant, Paul Robinson Difensori : Kyle Walker, Seamus Coleman, Erik Pieters, Gareth McAuley, Brad Smith

: Kyle Walker, Seamus Coleman, Erik Pieters, Gareth McAuley, Brad Smith Centrocampisti : Dele Alli, Alexis Sanchez, Robert Snodgrass, Adam Lallana, Joe Allen

: Dele Alli, Alexis Sanchez, Robert Snodgrass, Adam Lallana, Joe Allen Attaccanti: Diego Costa, Romelu Lukaku, Jermain Defoe