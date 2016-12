Crystal Palace: esonerato Pardew! Contatti avviati con Allardyce

Da ieri sera, Alan Pardew non è più il tecnico del Crystal Palace. Infatti, il presidente Steve Parish ha deciso di esonerare il tecnico ex-Newcastle dopo il pessimo inizio di stagione: le Eagles sono diciassettesime in campionato e, nelle ultime 10 gare, hanno collezionato 8 sconfitte.

Il 55enne arrivò al Crystal Palace nel gennaio 2015, lasciando appunto i Magpies. Fu convinto, ad accettare l’incarico, proprio dal presidente Parish, il quale gli presento il suo ambizioso progetto per la squadra. Con lui, le Eagles hanno guadagnato uno storico decimo posto alla prima stagione. Dopo una stagione così così e un buon mercato finanziato dalla cessione di Bolaise, Pardew, quest’anno, ha deluso le aspettative, portando la sua squadra in piena zona retrocessione.

Secondo le indiscrezioni riportate dal Mirror e dal Telegraph, Parish ha già individuato il sostituto: si tratta di Sam Allardyce, l’ex-tecnico di Sunderland e West Ham, nonché ex-CT della Nazionale inglese. Allardyce si è dimesso da CT dei Tre Leoni il 26 settembre, dopo neanche un mese di attività, all’indomani dello scandalo sulla compravendita dei giocatori, portato alla luce dal Daily Telegraph e che lo vedeva coinvolto. Nelle prossime ore, le parti dovrebbero incontrarsi per un colloquio. Seguiranno aggiornamenti.

Andrea Fabris