Dall'Inghilterra: Rooney perde 600mila euro al casinò in sole due ore

Ancora indeciso sul suo futuro al Manchester United, nel frattempo Wayne Rooney non perde il vizio di divertirsi spesso in modo un po' sopra le righe. L'ultima bravata dell'attaccante inglese risale a qualche giorno fa, secondo il Sun Rooney avrebbe perso circa 600mila euro in un paio d'ore di gioco al casinò.

Wayne RooneyGetty Images

" Wayne stava giocando in modo sconsiderato al tavolo della roulette e del blackjack. Durante la partita beveva birra ma non era ubriaco. Alla roulette ha perso un sacco di soldi, ma continuava a giocare "

Lo ha dichiarato al Sun la classica fonte anonima.