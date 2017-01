Diego Costa-Chelsea, ora la Cina diventa un incubo: nonostante i 94 milioni, meglio dire di no!

Diego Costa-Chelsea, un caso ancora del tutto irrisolto. Non ci vorrà sicuramente Sherlock Holmes per capire cosa è successo a Londra negli ultimi giorni, ma resta un alone di mistero rispetto alla lite dello spagnolo con Conte e preparatore atletico.

I tre giorni di allenamento saltati, il duro scontro con Tous e Conte, sarebbero secondo la Gazzetta dello Sport, solo una strategia da parte dello spagnolo per farsi in qualche modo mettere alla porta e costringere il Chelsea ad accettare l'offerta cinese. Il Tianjin Quanjian, peraltro di Fabio Cannavaro, ex compagno di squadra di Conte, aveva offerto fino a 94 milioni di euro (un bel gruzzoletto da cui partire per un altro attaccante) e 25 milioni a stagione per l'ex Atlético Madrid.

Cifre da capogiro, sia quella per il Chelsea che quella per il giocatore, con Diego Costa certamente disorientato da tale invito. Ma la sua è una strategia per farsi cacciare? Per ora il Chelsea nega, anzi, è proprio Antonio Conte in conferenza stampa a segnalare che la Cina non c'entra niente e la mancata convocazione del suo miglior attaccante, riguarderebbe solo la condizione psicofisica del giocatore che non sarebbe stato al meglio per affrontare una gara così delicata come quella contro il Leicester.

Si perché Diego Costa resta comunque uno dei giocatori più decisivi del Chelsea e di tutta Europa, considerando i 14 gol e i 5 assist portati in dote in 19 presenze di Premier League. Un bottino di assoluto valore che fa pensare... Con chi, il Chelsea, sostituirebbe Diego Costa e sperare di vincere comunque il campionato? Nonostante i potenziali 94 milioni in arrivo, è difficile ipotizzare l'acquisto di un big del calibro dello spagnolo già nel mese di gennaio. Morata? Cavani? Bacca? Nessuno di questi arriverebbe in questo momento, soprattutto i primi due che saranno impegnati da Febbraio in poi nelle rispettive squadre in Champions... Il nome che si faceva in questi giorni è quello di Llorente, ex pupillo di Conte, ma lo spagnolo fungerebbe solo da vice bomber e soprattutto il neo allenatore dello Swansea, Paul Clement, non lascia partire l'ex Juventus.

Che fare quindi? E' capitato di vedere Hazard o Pedro prima punta, mentre Batshuayi non sembra godere di tanta fiducia visto che il belga è, proprio, partito dalla panchina nel match contro il Leicester. Le conclusioni? Condizioni psicofisiche o no, voglia di andare in Cina o no, sarà una bella gatta da pelare questa per Conte e Chelsea che si ritrovano nel momento clou della stagione a gestire un caso molto difficile. Ok i potenziali soldi in arrivo, ma se vuoi vincere la Premier League non puoi lasciar partire - adesso - a cuor leggero lo spagnolo. Poi a giugno si vedrà...